ANCONA - Due aggressioni, con corsa finale all’ospedale regionale di Torrette, si sono consumate in 24 ore. L’ultima risale a domenica notte. Lo hanno visto steso a terra, con il volto coperto di sangue: è la scena che s’è presentata di fronte ad alcuni passanti in via Marconi, zona Archi, dinanzi a piazza del Crocefisso appena ristrutturata dal Comune. Preoccupati, hanno allertato il 112.

I soccorsi

Sul posto la centrale operativa del 118 ha inviato un mezzo della Croce Gialla di Ancona. Con i soccorritori era presente anche una volante della questura. A terra, stordito dall’alcol e dai pugni presi in pieno volto, c’era un 20enne originario del Bangladesh. Nel frattempo, sul luogo dell’aggressione si erano radunati altri connazionali allertati dal passaparola. Una volta stabilizzate le condizioni di salute, il giovane, in preda ai dolori per i colpi ricevuti, e non sempre collaborativo per gli effetti del troppo bere, è stato trasportato con codice di media gravità al pronto soccorso di Torrette.

I medici in servizio oltre al trauma cranico hanno dovuto applicare alcuni punti di sutura in quanto il 20enne presentava una vasta ferita sopra il bulbo oculare. Al momento non si conosco le cause che hanno generato l’aggressione. Secondo una prima indiscrezione, la lite sarebbe scoppiata per futili motivi con la mente del 20enne annebbiata dal consumo di alcool. A picchiare il giovane sarebbe stato un connazionale che poi si sarebbe allontanato facendo perdere le proprie tracce. L’arrivo sul posto della Polizia ha riportato la calma e il gruppetto di connazionali ha preferito allontanarsi.

I precedenti

Le aggressioni negli ultimi giorni stanno diventando una costante in via Marconi. Anche domenica mattina, in seguito a una litigata, un 25enne è finito al pronto soccorso di Torrette. Attacchi violenti che non hanno risparmiato neppure un gruppo di somali che, all’inizio della scorsa settimana, si sono affrontati nella zona del campo da calcio dalle parti di via Mamiani. Una zona che nel mese di giugno aveva visto affrontarsi un gruppo di stranieri armati di mazze e coltelli. Una mega rissa con tanto di intervento da parte dei carabinieri del radiomobile con il questore di Ancona che aveva poi provveduto a emettere quattro daspo urbani nei confronti di due pakistani e altrettanti bengalesi. Un regolamento di conti avvenuto sotto gli occhi di decine di persone per lo più residenti nella zona degli Archi.