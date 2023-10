Donne professioniste aggredite e minacciate, la Polizia di Stato organizza ad Ancona un corso gratuito di difesa personale. Ecco come partecipare

ANCONA - “Donne Professioniste in Sicurezza”, corso di difesa personale organizzato dalla Polizia di Stato. Nell’ambito delle iniziative volte a prevenire episodi di violenza di genere e con l’intento di avvicinare sempre più la comunità alla Polizia di Stato, considerati i frequenti episodi di aggressioni a donne, che svolgono professioni che maggiormente le espongono a rischi, la Questura di Ancona ha programmato, per il prossimo trimestre, percorsi formativi di difesa personale, rivolti a lavoratrici che risultino essere potenzialmente oggetto di minacce verbali e/o fisiche. Un incontro in particolare, di carattere teorico, sarà svolto con l’ausilio di personale specializzato dell’Ufficio Misure di Prevenzione della Polizia Anticrimine e verterà sullo strumento dell’Ammonimento del Questore, quale misura qualificata a prevenire i reati di stalking e violenza domestica.

Le professioni nel mirino

Alcune professioni, come riportato anche dalla cronaca e dai media nazionali, appaiono più di sovente oggetto di violenza o minacce: infermiere professionali e medici del Pronto Soccorso, magistrati, avvocati, insegnanti, psicologhe, assistenti sociali e educatrici di comunità. I corsi in materia di difesa personale verranno effettuati, utilizzando tecniche di difesa per contrastare le aggressioni e garantire sicurezza che non necessitano di particolare forza fisica.

Gli istruttori

Gli istruttori appartengono a personale dell’Amministrazione, attualmente in servizio presso la locale Questura, come di seguito indicato. Assistente IPPOLITO Ivan: Istruttore cintura nera I°dan – International ASI DO Ju-Jitstu, esperto in Kick Boxing, Karate Kyokushinkai, Krav Maga e Wing Chun e Istruttore I°livello del “Metodo globale autodifesa riconosciuto dal Ministero dell’Interno.

Partecipazione gratuita

Assistente Capo Coordinatore GRAMAZIO Andrea in servizio presso l’Ufficio Polizia Anticrimine, maestro e cintura nera III° dan di JUDO e JIU-JITSU e Istruttore II°livello del “Metodo globale autodifesa” riconosciuto dal Ministero dell’Interno. Vice Ispettore ARDIZZONE Marco: pugile dilettantistico con alle spalle 15 incontri di boxe ed esperienze e conoscenza della disciplina del Karate Shotokan e del Brazilian jujitsu.

La partecipazione al corso sarà a titolo gratuito, fatta eccezione per il versamento di una quota per l’assicurazione in caso di infortuni. Ad ogni lezione potranno partecipare un massimo di dieci persone al fine di seguire al meglio le frequentatrici. Al termine del ciclo minimo di quattro lezioni, verrà rilasciato un attestato di partecipazione meramente figurativo, non avente alcuna valenza giuridica.

L’Associazione sportiva “ACCADEMIA DIFESA PERSONALE”, titolare dell’assicurazione per usufruire della palestra, è intestata ad Angelo Gramazio, commissario della Polizia di Stato in quiescenza, maestro e cintura nera VI° dan di Karate Shotokan, Judo e Jiujitsu e maestro e istruttore del “Metodo globale autodifesa”, riconosciuto dal Ministero dell’Interno. Si specifica inoltre che il personale individuato è abilitato anche al Primo Soccorso, pertanto sarebbe in grado, in caso di necessità, di prestare le manovre in piena consapevolezza, oltre al fatto che all’interno della palestra è presente un defibrillatore. Da un primo informale sondaggio, il corso ha riscontrato già un ampio gradimento tra le categorie professionali individuate. Inoltre, la recente ristrutturazione dei locali della palestra, con l’installazione dei numerosi nuovi macchinari di ultima generazione, forniti alla Questura dalla ditta “Panatta Sport”, leader nazionale nella produzione di attrezzature e prodotti per il fitness e fornitore anche delle nostre “Fiamme Oro”, darebbe ulteriore risalto e lustro, anche a livello mediatico, all’iniziativa formativa e alla vicinanza della Polizia di Stato a tali categorie “ a rischio”, oltre che a tutta la comunità cittadina. Il Questore di Ancona: «Un piccolo contributo per aumentare la sicurezza delle Donne e fare sentire loro la vicinanza concreta e reale della Polizia di Stato, per esserci Sempre, ma soprattutto Prima»