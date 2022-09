ANCONA - Bocconi avvelenati rinvenuti nei giardinetti delle Brecce Bianche e lungo il viale della Vittoria, all’incrocio con via Orsi. Sembra essere tornato in azione l’hater (o in questo caso gli haters) degli animali. Le segnalazioni da parte di cittadini o proprietari di cani risalgono tutti alla scorsa domenica.

La polizia locale si è già mossa: ieri è stato affisso sul tronco di un albero del viale della Vittoria un cartello di monito: “Attenzione, zona rinvenimento esche avvelenate”. Per la zona delle Brecce Bianche, a pochi passi dalla scuola primaria Rodari, a segnalare ci hanno pensato prima un residente sui social e poi l’Oipa, l’Organizzazione internazionale protezione animali. Nei casi segnalati domenica, i cittadini hanno rinvenuto wurstel ripieni di viti.

L’incubo

Due quartieri che sprofondano di nuovo nell’incubo. Non è infatti la prima volta che nelle zone del quartiere adriatico e alle Brecce Bianche vengono rinvenuti bocconi di carne ripieni di viti o chiodi. Lo scorso febbraio, per esempio, la polizia locale era riuscita, dopo lunghe indagini, a denunciare un pensionato per il posizionamento di alcune esche-killer in via Crocioni e nelle zone limitrofe. Per l’anziano si trattava della seconda denuncia rimediata sempre per lo stesso motivo. La prima era scattata nel marzo del 2021.

Lo scorso gennaio, invece, i bocconi avvelenati erano stati trovati lungo le aiuole del viale della Vittoria. E, anche in quell’occasione, la polizia locale aveva provveduto a incollare sui tronchi degli alberi dei fogli che indicavano la possibile presenza delle esche nocive. Su segnalazione dei residenti, gli agenti avevano comunque iniziato un’azione di bonifica, trovando almeno quindici bocconi tra il viale della Vittoria e piazza don Minzoni passando per l’area antistante lo stadio Dorico.

E, in precedenza, segnalazioni erano arrivate dalle Tavernelle.

Per quanto riguarda gli ultimi avvistamenti, solo per il tempestivo intervento della proprietaria di un cane non è accaduta la tragedia in via Brecce Bianche. Stando a quanto segnalato sui social dall’Oipa, un cane avrebbe raccolto all’altezza delle scuole Rodari un wurstel con all’interno delle viti « ma per fortuna la proprietaria prontamente glielo ha tolto dalla bocca e ha potuto verificare cosa c’era all’interno. Potrebbero essercene altri, prestate attenzione con i vostri animali, cani al guinzaglio. Segnalate alla polizia municipale in caso di altri avvistamenti». Sul fronte del viale della Vittoria non ci sono stati animali rimasti feriti. È stato il proprietario di un cane, che non ha masticato la carne, a lanciare l’allarme.