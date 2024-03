Ancona, furti (con aggressioni) e malori: ore intense per i soccorsi dei sanitari della Croce Gialla

ANCONA I sanitari della Croce Gialla sono intervenuti ieri (8 marzo) in via Martiri della Resistenza ad Ancona per soccorrere un cittadino originario del Bangladesh che aveva riferito di essere stato aggredito da alcune persone che, nell'occasione, gli avevano portato via il cellulare. Sul posto anche i Carabinieri.

Gli altri interventi

Sempre ieri, in tarda serata, soccorso in zona Stazione per un 70enne ubriaco caduto in un bar e portato a Torrette con un codice di media gravità e un trauma facciale. In ultimo, questa mattina (9 marzo) malore per un ragazzo all'Università di Medicina prima del trasporto in Ospedale anche qui con codice di media gravità.