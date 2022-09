Disteso a terra e pieno di sangue dopo un'aggressione: ventenne portato in ospedale

ANCONA - Numerose le segnalazioni arrivate nella tarda serata di ieri alla Croce Gialla per un ragazzo steso a terra in via Marconi davanti alla piazza del Crocefisso: sangue a terra e nessuna reazione da parte del giovane che è stato soccorso dalla Croce Gialla giunta sul posto insieme ad una volante della questura con le prime indicazioni che lasciano pensare ad un aggressione con tanto di ferita anche sopra l'cchio con il ventenne che è stato portato per tutti gli accertamenti del caso al pronto soccorso dell'ospedale di Torrette.