Macerata, aggressioni ai carabinieri. Tuona il sindacato: «Violenza pura, calci e pugni sono reati»

MACERATA Un'altra notte di violenza per i Carabinieri del maceratese. Due le aggressioni avvenute rispettivamente a Civitanova Marche e Macerata che hanno messo a repentaglio le condizioni fisiche dei militari (traumi e fratture con prognosi di 25 giorni) tanto da far intervenire il sindacato Unarma in maniera energica.

La condanna

Il Segretario Generale Provinciale Antonio Voto: «Non si parli solo di un paio di casi, si tratta di violenza pura, colpire a calci e pugni è un reato. Deve essere chiamato con il suo nome, è un reato grave e come tale va perseguito. Servire il Paese non può voler dire solo portare un bersaglio addosso, e i carabinieri sono esausti e stufi». Conclude il Vicario Antonio Ernesto: «E' una continua ecatombe, ogni servizio di chi scende in strada si rivela una trappola in cui nella migliore delle ipotesi si subiscono offese, insulti, sputi, lanci di vernice o di cibo, ma quasi sempre anche botte, sprangate e bastonate, lanci di oggetti di ogni genere quando non di bombe, e chi più ne ha più ne metta».