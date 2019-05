Per anni picchia la madre per soldi: lei chiede 20mila euro di danni

di Federica Serfilippi

ANCONA - Disoccupato e alle prese con problemi economici, per anni avrebbe fatto cadere un velo di terrore sulla casa degli anziani genitori, prendendo soprattutto di mira la madre 86enne. Stando all’accusa, in molteplici occasioni, l’avrebbe picchiata, minacciata e umiliata tra le mura domestiche. Il motivo? L’ipotesi della Procura è legata a un movente economico: l’uomo – un ex commercialista di 60 anni – avrebbe continuamente preteso soldi dalla madre, arrivando anche a derubarla.