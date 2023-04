Andrea Lucky Lucchetta al Palas di Ancona con lo Spikeball: «Il gioco della schiacciata dove i bambini fanno sport divertendosi»

ANCONA - Il grande volley sbarca ad Ancona, con la Federazione italiana pallavolo, comitato regionale Marche, e con un ospite d'eccezione: Andrea Luchetta, telecronista sportivo ed ex pallavolista italiano.Ma soprattutto ideatore di una serie animata in onda su Rai Yoyo dal tiolo “Super Spikeball”. «Lo Spikeball - spiega Andrea Lucchetta - è un nuovo modo di avvicinarsi allo sport, bisogna schiacciare la palla, divertendosi come vuoi senza schemi ognuno con il proprio gioco, il proprio metodo e i propri tempi».

L'appuntamento si svolge al Palaprometeo con una manifestazione dedicata al Volley S3, un'attività di avviamento al gioco della pallavolo attraverso attività ludiche e alcune facilitazioni per i ragazzi che lo praticano.

Il programma della giornata prevede: dalle 9 alle 12,30 l’accoglienza, su più turni, degli studenti delle classi quarte e quinte delle scuole primarie e delle prime medie della città, della provincia e della regione, e dalle 14,30 alle 18 la partecipazione degli atleti più giovani delle società sportive marchigiane.