Ancora un infortunio al porto: operaio ustionato dalla bombola d'ossigeno

ANCONA - Non c’è pace in porto. Un operaio di 48 anni questa mattina è rimasto ustionato a seguito di una fiammata sprigionata da una bombola d’ossigeno. E’ accaduto all’interno della Sol spa, in via Vanoni. L’uomo ha riportato ferite alle braccia e al collo ed è stato portato al pronto soccorso di Torrette in codice giallo. Si tratta del terzo infortunio in poco più di venti giorni nell’area portuale.