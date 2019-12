Ancona, l'ambulanza è "prigioniera" della sosta selvaggia: liberata dai vigili urbani

ANCONA - La sosta selvaggia non fa sconti: bloccata anche una ambulanza della Croce Gialla. Ogni spazio è buono per lasciare il mezzo anche a costo di bloccare un intero parcheggio. Ecco quello che è accaduto nella piazzetta che si trova proprio di fronte all’ingresso degli atleti diretti al PalaVeneto. Una sorta di parcheggio che si trova dietro via Veneto a cui si accede tramite una stradina posta nei pressi delle scuole medie Leopardi.

LEGGI ANCHE:

Ancona, sosta selvaggia e traffico caos: multata dai vigili anche un'auto della Finanza

Macchina posteggiata male: il pullman di linea rimane bloccato. E per mezz'ora è il caos

Una zona dove la sosta è gratuita quanto basta per richiamare tanti automobilisti alla ricerca di un posto dove parcheggiare, soprattutto in questo periodo in cui il centro è preso d’assalto e che trovare parcheggio è spesso una vera e propria impresa. Sabato sera al PalaVeneto era inoltre in programma la partita di pallamano maschile tra il Cus Ancona e il Camerano. Gara che prevede, come è consuetudine, la presenza di un mezzo di soccorso per essere pronti a fronteggiare qualsiasi necessità. Quando l’autista della Croce Gialla ha raggiunto il mezzo parcheggiato all’esterno dell’impianto si è ritrovato una macchina che gli impediva di uscire. Sul posto è intervenuta una pattuglia della polizia municipale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA