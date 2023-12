Ambulanza della Croce Gialla a tu per tu con i cinghiali: ecco cosa è successo stanotte IL VIDEO

ANCONA - Ormai sono praticamente di casa, non è infatti la prima volta che nella zona di Posatora vengono visti i cinghiali: un problema non indifferente per i residenti della zona che spesso e volentieri se li ritrovano sotto casa o addirittura al parco Belvedere dove gli ungulati sopratutto nelle ore notturne pascolano indisturbati. Il tutto senza dimenticare i pericoli che rappresentano per la circolazione.

Nella notte un'altra segnalazione con un branco di cinghiali che stazionava a pochi metri da un mezzo della Croce Gialla.

Il fatto è accaduto la scorsa notte attorno alle 2 in via Grotte a Posatora lungo la strada che dal cimitero conduce a Torrette in una strada particolarmente trafficata. Una situazione quanto mai pericolosa anche per il fatto che questi animali si erano posizionati ad una decina di metri dopo il dosso antistante l’ingresso al cimitero di Posatora. Cinghiali che di fatto hanno stazionato l’intera notte in questo tratto di strada al punto tale che lo stesso equipaggio li aveva gia visti qualche ora prima in occasione di un altro servizio.