Allarme furti: c'è l'allarme anche sull'impalcatura dei lavori di ristrutturazione

di Claudio Comirato

ANCONA Il ponteggio è allarmato e così i residenti possono dormire sonni tranquilli. Ecco quello che accade in uno stabile di via Santa Margherita ad Ancona dove sono in corso dei lavori di ristrutturazione di un palazzo.Lavori che sono stati affidati alla ditta Illpa di Osimo che ha provveduto a posizionare dei cartelli in cui si indica che il ponteggio è dotato di un sistema di allarme.