«Aiuto, il mio ex marito ha un martello». Arrivano le Volanti: bloccato e arrestato

ANCONA - Con la mente nella centrifuga per la love story finita in tribunale forse pensava se non di rimettere insieme i pezzi di una relazione ormai in frantumi, quanto meno di ricomporre la sentenza di separazione e ridurre l’assegno di mantenimento. A colpi di martello. Lo agitava come un’arma davanti allo sguardo atterrito della donna che all’ennesima faccia truce dell’ex marito ha chiesto aiuto alla polizia. Per un po’ potrà riprendere fiato, l’ex coniuge è stato arrestato.

Il capitolo più choccante di una storia d’amore diventata una trama da thriller è stato scritto nel tardo pomeriggio di sabato, quando alla sala operativa della questura è risuonata l’eco del terrore con la voce gridata di una donna: «Venite subito, ha un martello. Ho paura che mi possa far del male, me lo aveva promesso». Senza perdere neppure un istante, l’operatore si è attivato per inviare sul posto, in zona Aspio, con la massima urgenza, le Volanti della questura. Nel giro di poco tempo gli agenti sono arrivati nel luogo dove era stato lanciato l’allarme e hanno fermato l’uomo, che alla vista della Polizia aveva tentato di allontanarsi con in mano un grosso martello da muratore che si era portato al seguito. A quel punto, terminata l’emergenza, è iniziata la fase degli accertamenti per tentare di fare chiarezza sulla situazione di coppia che faceva da scenario all’aggressione sventata.

Una volta in questura la donna ha rotto gli indugi e deciso di sporgere denuncia raccontando che il suo ex non aveva mai accettato la sentenza di separazione: per lui l’assegno mensile da corrisponderle è troppo esoso. E così, da alcune settimane, la perseguita con messaggi minacciosi e la segue come un’ombra tutto il giorno. Il 64enne osimano è stato arrestato per atti persecutori e porto di oggetti atti ad offendere e messo ai domiciliari in attesa dell’udienza della convalida dell’arresto.

