ANCONA - Semina il panico per le strade del centro e, senza alcun motivo, aggredisce Maria Pia Cafiero, colpendola con un calcio al costato. La violenza è esplosa ieri mattina e ha visto come vittima l’attrice arrivata alla ribalta negli anni ‘70 e ‘80, quando calcava le scene di Cinecittà, frequentando i salotti romani. Conosciuta da tutto il capoluogo come uno dei personaggi più tipici della storia della città, ha rifiutato ieri il trasporto all’ospedale, nonostante il dolore causato dal calcio, che l’ha fatta cadere a terra.

L’aggressore, che ha agito contro Maria Pia all’altezza delle Tredici Cannelle, è stato inseguito da una guardia giurata (che aveva assistito alla scena della violenza) e poi fermato dai carabinieri: si tratta di un 31enne originario del Bangladesh, irregolare sul territorio e senza fissa dimora. Per lui si profila l’espulsione dall’Italia.



Tutto è nato attorno alle 9, quando il 31enne ha iniziato a urlare e a inveire contro i passanti. Frasi incomprensibili, pronunciate probabilmente nella sua lingua. A un certo punto si è avvicinato a Maria Pia, che stava facendo la sua passeggiata mattutina, e le ha sferrato un calcio. Lei è caduta, lui ha proseguito verso via Palestro e poi via Marsala. I primi soccorsi all’ex attrice sono stati portati dal vigilante, che ha chiamato il 112. Si sono attivati sia i soccorritori, che i carabinieri.

La guardia giurata, pensando che il bengalese potesse far male a qualcun altro, lo ha tenuto d’occhio fino all’arrivo della pattuglia. L’uomo è stato bloccato in piazza Stamira. Continuava a urlare e a dare in escandescenza. Un carabiniere ha dovuto estrarre dalla custodia il taser, ma alla fine non c’è stato bisogno di utilizzare la scarica elettrica per fermare lo straniero. È stato immobilizzato e portato in caserma per tutti gli accertamenti di rito.