ANCONA - Addio a Ferdinando Ilari, storico sindacalista della Cisl e padre della segretaria regionale Cisl Marche. È morto a 87 anni dopo una lunga malattia: lascia i figli Cristiana e Alessandro.

«Guida autorevole dell’organizzazione, di lui sono stati apprezzati l’acume politico, la capacità di mediazione, l’equilibrio nelle scelte, la dedizione al lavoro e un profondo senso di giustizia sociale - ricorda Sauro Rossi, segretario generale Cisl Marche -. Tutta la Cisl Marche esprime forte vicinanza alla famiglia». Ilari è stato una figura di spicco nel sindacato e non solo. Ha iniziato il suo impegno nelle Acli, dove ha promosso i valori cristiani. Ha lavorato nella Federpubblici Cisl nazionale, contribuendo alla difesa dei diritti dei lavoratori nel settore pubblico.

La storia

Nei primi anni ‘70 è stato segretario generale della Cisl Ancona e successivamente regionale, dal 1977 al 1987. Fu ideatore e promotore di “Impegno Sindacale”, il primo giornalino di informazione agli iscritti. Dopo l’attività sindcale, ha avuto un forte impegno politico nelle fila della Dc. Ha concluso la sua militanza sindacale come formatore nella Fnp Cisl Marche, il sindacato dei pensionati. I funerali si svolgeranno oggi alle ore 14.30 presso la parrocchia di San Carlo Borromeo, in via Gentiloni ad Ancona.