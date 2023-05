Ancona, lutto nel mondo delle toghe: l'avvocato Stefano Radovani si è spento a 74 anni

ANCONA - Mondo delle toghe in lutto. Si è spento ieri l'avvocato anconetano Stefano Radovani. Aveva 74 anni e da tempo combatteva contro un male. Stimato professionista, apprezzato da tutti i colleghi, era stato nominato nel 1999 cavaliere dell'ordine al merito della Repubblica. Era specializzato nel settore penale e aveva lo studio in via Mamiani. I funerali si terranno mercoledì mattina alle 10.30 nella chiesa di San Cosma di corso Mazzini.

Per la cortesia, l’eleganza, il rispetto che dimostrava sia nelle aule giudiziarie che nella vita privata Stefano Radovani, in un mondo dominato dall’interesse e dal materialismo è stato l’ultimo dei romantici.

Tutti lo ricordano e lo ricorderanno in questo modo avendo segnato un’epoca nella storia di questa città”.

Ecco come Gianni Marasca, Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Ancona, ricorda il collega vinto da una terribile malattia e scomparso nelle scorse ore. “Difficile parlare con parole non banali di una persona come l’Avv. Radovani. Il suo è un ricordo che parla da sé” – conclude.