​Ancona, non risponde al cellulare da giorni: trovata morta una donna nella sua abitazione

ANCONA- E' stata trovata morta nella sua abitazione ad Ancona, la scorsa notte (13 maggio), da personale della Polizia insieme a Vigili del Fuoco e 118. Vittima una donna che non rispondeva da un paio di giorni al cellulare e che, nell'ultima conversazione avuta con un'amica, aveva riferito di accusare un malessere dovuto a sintomi influenzali.

La scoperta

Una volta giunti sul posto i timori dell'amica sono stati confermati. Dopo il primo esame nessun segno di violenza sul corpo e la casa risultava in ordine. In assenza di familiari, residenti fuori regione e in Germania, la salma è stata posta a disposizione delle autorità.