ANCONA - Era in piazza Roma quando all'improvviso ha subito un malore e si è accasciato dietro ad un'edicola. Immediati i soccorsi per un uomo di 74 anni che è stato portato grazie all'intervento della Croce Gialla all'ospedale di Torrette con un codice di media gravità per tutti gli accertamenti del caso.

LEGGI ANCHE:

Si masturba sul balcone davanti ai passanti, lo vedono anche diversi minorenni

© RIPRODUZIONE RISERVATA