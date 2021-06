ANCONA - Tre su tre. Per il terzo giorno consecutivo il giovane somalo puntualissimo ha anche stavolta abusato degli alcolici in zona porto creando anche stavolta confusione. E considerata la situazione anche in questa occasione è dovuta intervenire la Croce Gilalla che lo ha portato per tutti gli accertamenti del caso al pronto soccorso dell'ospedale di Torrette.

