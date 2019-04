Allarme Caritas, donazioni in calo: «La crisi non finisce più, aiutateci»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

SENIGALLIA - Donazioni in calo per il fondo di solidarietà e il presidente della Fondazione Caritas si appella alla comunità, chiedendo di aiutare anche in occasione di ricorrenze come compleanni, matrimoni e funerali. «Fare offerte al fondo vuol dire aiutare le persone in difficoltà – spiega Giovanni Bomprezzi, direttore della Fondazione Caritas –, si possono fare anche per circostanze particolari come compleanni, anniversari, comunioni, cresime, matrimoni e funerali, o aderendo al progetto Social Caritas impegnandosi a devolvere 5 euro al mese. Un gesto costante di attenzione a chi soffre».