ANCONA- I contorni sono chiari: è stata un’aggressione. Gli autori, invece, sono ancora in fase di identificazione. Investigatori della questura al lavoro per dare un nome ai ragazzi coinvolti nell’episodio di violenza avvenuto domenica pomeriggio in piazza Roma, quando una ragazza di 14 anni è stata accerchiata, spintonata e poi presa a calci. Ad aggredirla sarebbero stati in quattro, di certo non maggiorenni. Proprio su questi quattro ragazzi si stanno concentrando gli accertamenti degli agenti della Squadra Mobile per, poi, eventualmente portare un’informativa alla procura minorile.

Le ipotesi

Pare, ma questo è un aspetto da dover accertare, che la vittima conoscesse almeno una parte dei suoi aguzzini. Un fattore che potrebbe essere fondamentale per rintracciare gli autori del pestaggio. Nel branco sarebbe stata presente anche una ragazza. Il movente è ancora tutto da appurare: si è trattata di una spedizione punitiva, di un gesto dimostrativo o il pestaggio è avvenuto nei confronti di una vittima scelta “a caso”? Gli inquirenti dovranno ora raccogliere quanti più elementi possibili: dalla visione delle telecamere di videosorveglianza della piazza (lato Rettorato) fino all’audizione dei testimoni, considerando che il centro cittadino domenica pomeriggio brulicava di presenze, arrivate per lo shopping autunnale e il consueto struscio del weekend. Tra l’altro, la 14enne aggredita sarebbe stata in un primissimo momento difesa dall’amica che si trovava con lei. Ma è stato tutto inutile, perché il branco ha avuto la meglio.

La dinamica

Stando a quanto è stato possibile ricostruire finora, la minore sarebbe stata circondata dai bulli e spintonata a terra. Sulla pavimentazione di piazza Roma sarebbe poi stata presa a calci. A far terminare il supplizio è stato un passante che si è frapposto tra il gruppo e la vittima. Lei è stata subito soccorsa, sotto choc. Il branco è fuggito e ha fatto perdere le tracce prima dell’arrivo della polizia e dei genitori della 14enne. Era da tempo che non accadevano episodi di violenza riconducibili ai bulli. Almeno dallo scorso marzo, quando i maxi servizi di prevenzione avevano arginato le criticità emerse nella zona del centro. Primavera ed estate sono scivolate pressoché lisce, senza problemi di sorta per commercianti e residenti del centro. Domenica pomeriggio, di nuovo l’incubo dei bulli.