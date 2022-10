Ancona, lo inganna l'abbigliamento: arrestato l'autore del furto al distributore automatico

ANCONA- E' stato arrestato ieri pomeriggio – 10 ottobre – dalle parti di Piazza d'Armi ad Ancona, e dovrà rispondere di furto aggravato, un uomo di 35 anni protagonista nel recente passato di un furto (6 bustine di cannabis light da 5g ciascuna) ai danni di un distributore automatico in zona Piano.

La descrizione fornita

In quell'occasione, il titolare dell'esercizio commerciale derubato riuscì a fornire una descrizione così dettagliata, anche nell'abbigliamento, da permettere agli agenti di riconoscere l'uomo (già noto alle forze dell'ordine per reati contro il patrimonio e violazioni della normativa in materia di sostanze stupefacenti).