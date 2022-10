Degrado fuori dalla Questura di Ancona, Rubini: «Mi vergogno e provo dolore per questi fratelli»

ANCONA- Altre scene di degrado e bivacchi fuori dalla Questura di Ancona con protagonisti alcuni richiedenti asilo costretti a lunghe code per entrare all'ufficio immigrazione (talvolta invano). Così come già avvenuto nel recente passato l'emergenza sembrerebbe dovuta ad un'ondata eccezionale di richieste che starebbe mettendo a dura prova gli enti preposti alle gestione.

L'appello di Rubini

Il consigliere comunale e leader di Altra Idea di Città Ancona Francesco Rubini ha denunciato sui propri social la situazione invocando un pronto intervento a tutela della dignità di queste persone: «Dopo mesi la situazione al di fuori della Questura è, a tratti, ancora questa. È davvero incredibile che uno Stato che voglia definirsi civile non è nelle condizioni di garantire i più basilari diritti riconosciuti dalla Legge e dal diritto internazionale. Da avvocato e consigliere comunale, dopo aver sollevato la problematica in ogni dove, non posso che vergognarmi per il mio paese e provare profondo dolore per questi fratelli costretti a vivere come bestie».