ANCONA- Due anni di reclusione, pena sospesa. È l’esito del patteggiamento varato ieri mattina dal gup Alberto Pallucchini nei confronti di Alek Bonikowski, il 21enne statunitense arrestato al porto lo scorso marzo per aver aggredito a suon di pugni Emanuele Amatori, finito a Torrette con fratture multiple al viso. L’americano, che stava trascorrendo alcuni giorni in Italia e conosceva Amatori per l’amicizia che legava le rispettive fidanzate, era stato portato in una cella di Montacuto con l’accusa di lesioni personali gravi.

Il provvedimento

La misura cautelare è decaduta poca prima del processo e il 21enne, originario di Kansas City, sarebbe tornato negli Stati Uniti. Ad assisterlo in aula c’era l’avvocato Erica Micucci. Amatori, figlio di Franco, professore di Storia economica all’Università Bocconi di Milano, è stato rappresentato dal legale Filippo Caporalini. La violenza si era consumata nei pressi del Bar del Porto. «Ci stiamo affrontati, ma stavamo giocando. Era già successo in passato, poi ho perso il controllo. Ma non volevo fagli male, non pensavo che l’altro ragazzo fosse in condizioni così gravi» si era giustificato il 21enne, all’epoca trovato con un tasso alcolemico di quasi 3 gr/l. L’aggressione era avvenuta sotto gli occhi di tanti testimoni ed era stata così brutale da far perdere i sensi al 32enne Amatori. Lo statunitense era stato trovato dalla polizia in stato d’agitazione. Era stato subito ammanettato e poi portato a Montacuto, la vittima trasferita con un codice di massima urgenza al pronto soccorso di Torrette. Aveva riportato lesioni al naso, alla parete orbitale e alla zigomo. Era stato necessario un intervento chirurgico per ridurre le fratture multiple al viso causate da una sequela di pugni. Dopo la zuffa scoppiata, il questore Capocasa aveva deciso di far chiudere per dieci giorni il Bar del Porto.