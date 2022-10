Alluvione, Ciccioli (FdI): «Le vittime? Nel posto sbagliato al momento sbagliato». Il Pd esce dall'aula. Mangialardi: «Ricostruzione vergognosa»

ANCONA - «Le vittime? Erano nel momento sbagliato nel posto sbagliato». Polemica nel Consiglio regionale straordinario sull'alluvione, il dem Maurizio Mangialardi ha postato e criticato aspramente l'intervento di Carlo Ciccioli (capogruppo di FdI) in Regione: una riscostruzione di quanto accaduto durante l'alluvione del 15 settembre scorso nel territorio anconetano. Il gruppo dem ha lasciato l'aula fino al termine dell'intervento. «Ho ricostruito alcune vicende delle vittime» è stato il preambolo di Ciccioli che poi ha dato una sua personale versione delle morti causate dalle esondazioni di Nevola e Misa.

«Quelle persone erano nel momento sbagliato nel posto sbagliato: come quando uno passa nel luogo di una esplosione - ha aggiunto - Giusta la prevenzione e l'allarme da dare ma ancora più importante è la prevenzione globale per far sì che le case non siano costruite nel letto del fiume». Ricordiamo che sul tema sta indagando la Procura di Ancona: le ipotesi di reato sono di inondazione colposa e omicidio colposo plurimo. Ci sarebbe infatti un buco di 2 ore e mezzo da riempire con una ricostruzione puntuale dei fatti: le chiamate dei sindaci della valle del Misa sono arrivate alle 19.30 ma la piena è stata segnalata solo alle 22 a Senigallia.

Mangialardi (Pd): «Gli unici responsabili per lui sembrano essere le vittime»

«Questo è l’intervento del Capogruppo di Fratelli di Italia Carlo Ciccioli durante la sessione straordinaria del consiglio regionale dedicata alla tragica alluvione del 15 settembre - ha scritto Mangialardi, Pd -. Una offensiva e vergognosa ricostruzione dei fatti, dove gli unici responsabili sembrano essere le vittime. Di fronte a tanta ipocrisia e, soprattutto, per rispetto delle persone scomparse e delle loro famiglie, il nostro gruppo assembleare ha deciso di lasciare l'aula fino al termine dell'intervento di Ciccioli».