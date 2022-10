Minsk pronta alla guerra: Putin sposta l'esercito in Bielorussia per l'attacco all'Ucraina dal nord

Attacco dal nord all'Ucraina. Putin sposta le truppe in Bielorussia. Gran parte delle unità presenti nei paesi baltici sono state spostate nella Nazione con la capitale Minsk. Il dittatore Alexander Lukashenko ha annunciato che schiererà una "task force militare congiunta" con Mosca, una mossa "puramente difensiva". Il test di prontezza al combattimento, ordinato da Lukashenko, è stato annunciato quando il capo dei suoi servizi segreti ha affermato di aspettarsi una "svolta" nell'invasione di Vladimir Putin nei prossimi mesi.

Putin sposta le truppe in Bielorussia, cosa succede

L'agenzia di stampa bielorussa BelTA ha riferito martedì che il Consiglio di sicurezza della Repubblica di Bielorussia aveva "iniziato un test delle forze armate bielorusse secondo le istruzioni del capo di stato", facendo eco alla retorica russa che ha portato all'invasione dell'Ucraina, in cui La Russia ha affermato che stava effettuando esercitazioni militari al confine.

I timori occidentali

"Il test è completo e copre le questioni più importanti riguardanti la prontezza delle unità dell'esercito per svolgere le loro missioni", ha riferito l'agenzia, osservando che le unità si eserciteranno a "passare allo stato pronto al combattimento" mentre intraprenderanno esercitazioni in marcia, esercitazioni di dispiegamento e combattimento missioni di addestramento. Il dispiegamento ha sollevato timori che le truppe bielorusse possano unirsi alle forze russe nella loro missione in lotta per catturare e mantenere il territorio nell'Ucraina orientale.

Le informazioni dell'intelligence ucraina

Aggiungendo a queste preoccupazioni, l'intelligence ucraina ha affermato oggi che la Russia sta continuando a ammassare " droni kamikaze " in Bielorussia, con Minsk che prevede anche di inviare "13 treni che trasportano munizioni dagli arsenali e dalle basi di stoccaggio delle sue forze armate", secondo il Kyiv Independent . "A partire dal 10 ottobre, la Russia ha portato 31 droni Shahed-136 di fabbricazione iraniana in Bielorussia e prevede di trasferirne altri otto fino al 14 ottobre, riferisce il ministero della Difesa ucraino", aggiunge il rapporto. I droni sono stati utilizzati negli attacchi aerei diffusi in tutta l'Ucraina lunedì e martedì. Minsk ha affermato martedì che il contingente di truppe bielorusse schierate a fianco delle forze russe era un gruppo "puramente difensivo" il cui scopo era difendere i confini dell'ex repubblica sovietica strettamente allineata con la Russia.

L'insistenza di Mosca

Tuttavia, il linguaggio usato per sminuire l'attività militare della Bielorussia ha fatto eco all'insistenza di Mosca nelle settimane e nei mesi precedenti l'invasione di Putin del 24 febbraio sul fatto che non avrebbe inviato le sue forze in Ucraina. Nel maggio 2021, il ministro della Difesa Sergei Shoigu ha ordinato un'ispezione rapida della "prontezza al combattimento" dei distretti militari russi. Putin ha costantemente negato i piani per invadere, mentre i funzionari del Cremlino hanno affermato che l'enorme accumulo di decine di migliaia di soldati e hardware era per scopi di addestramento al combattimento. Lukashenko ha permesso alle truppe russe di entrare nel paese con il pretesto di esercitazioni militari nei mesi prima che Mosca lanciasse la sua operazione militare in Ucraina.