Giuseppe Garibaldi sanguina al GF davanti a Beatrice Luzzi: attimi di paura nella Casa (e per i fan)

Qualche sera fa, dopo l’ultima puntata del Grande Fratello, è andato in scena un momento piuttosto particolare. Giuseppe Garibaldi si era appartato con Beatrice Luzzi ma, ad un certo punto, la cosa si è fermata perché il ragazzo calabrese ha cominciato a sanguinare copiosamente dal naso. Inutile dire che l’intera faccenda sta facendo preoccupare non poco i telespettatori del reality show di casa Mediaset, che ora stanno chiedendo una serie di provvedimenti volti a tutelare la salute del ragazzo. Da dove deriverà mai quel sanguinamento? Si tratta di qualcosa che può metterne in pericolo la vita? È forse il caso che Garibaldi venga fatto controllare prima di proseguire il suo percorso nella casa più spiata d’Italia?

Foto per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy; musica Korben