Sono passati più di due anni dal lancio ufficiale delle console di nuova generazione, PlayStation 5 e Xbox Series X, eppure è solo oggi che ci apprestiamo a entrare davvero nella nuova generazione del gaming. La pandemia ha infatti provocato una sorta di stallo nello sviluppo delle nuove tecnologie, soprattutto a causa della scarsità dei materiali e dei componenti, processori in primis. Ma adesso il periodo buio sembra passato, e i prossimi mesi possono essere adatti per esplorare le frontiere dei videogiochi dotandosi di una console o di un pc di nuova generazione che permettono qualità e fluidità delle immagini davvero notevoli.

LE USCITE

Sony ha infatti trionfalmente annunciato, con tanto di mega-installazione in via del Corso a Roma, che la PlayStation 5 sarà a breve finalmente disponibile in tutti i principali negozi di elettronica, al prezzo di 549,99 euro nella versione standard e a 449,99 nella versione digital, ovvero senza l’unità disco (ciò vuol dire che i giochi si possono acquistare solo in formato digitale: chi possiede dei titoli per Ps4 su disco non potrà quindi utilizzarli). Non solo, perché il 22 febbraio uscirà anche PlayStation VR2, il nuovo visore per la realtà virtuale da collegare con un cavo alla Ps5, dotato di una risoluzione in 4K Hdr e di una fluidità di 90/120 fotogrammi al secondo. Il visore è progettato per rilevare lo sguardo dell’utente e aumentare la risoluzione dell’immagine nel punto in cui l’occhio sta guardando, offrendo così un’esperienza immersiva e meno faticosa per i videogame in 3D (saranno disponibili entro marzo una trentina di titoli, tra cui gli action Horizon Call of the Mountain e Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge, il simulatore di guida Gran Turismo 7 e gli horror The Dark Pictures: Switchback e Resident Evil Village).

DEFINIZIONE

Se da una parte lo sviluppo dei dispositivi è stato quasi fermo fino ad ora, altrettanto non è però successo con i videogiochi, che oggi offrono una grafica sempre più complessa e spettacolare, come dimostra Hogwarts Legacy, ambientato nel magico e vastissimo mondo di Harry Potter, uscito venerdì scorso e già diventato il riferimento degli standard grafici videoludici. Ma allora come si fa oggi ad avere il massimo delle prestazioni da un videogame? La differenza, qui, la fanno principalmente due fattori: la definizione dell’immagine, data dalla risoluzione e quindi dal numero di pixel sullo schermo, e la fluidità data dal “frame rate” (Fps), cioè dal numero di fotogrammi visualizzati al secondo. Spesso bisogna accettare un compromesso di fondo: a causa dell’imponente capacità di calcolo necessaria, un’alta definizione corrisponde a un frame rate minore. Tanto per avere un termine di paragone, i film al cinema vengono riprodotti a una risoluzione 2K (2048x1080 pixel) o 4K (4096x2160 pixel) a 24 Fps. Sony Ps5 e Microsoft Xbox Series X riproducono i nuovi titoli in UltraHd (3840 x 2160 pixel) e 60 o 120 Fps, a seconda del gioco e soprattutto dello schermo utilizzato. Per le console infatti la scelta migliore restano comunque le tv dai 42 pollici in su, che hanno un’ottima risoluzione in 4K ma un frame rate più basso (60 Hz i più diffusi).

DESKTOP

Le console rappresentano la scelta più economica e più semplice, ma se ci si vuole godere davvero i videogame al massimo delle loro potenzialità, bisogna optare per un pc. Si tratta di un settore molto variegato, ma basti dire che qui la componente fondamentale è la scheda grafica. Nvidia ha appena rilasciato la nuova serie GeForce Rtx 40 (per ora disponibile solo nelle versioni top di gamma, 4090, 4080 e 4070 Ti), che rappresenta il massimo livello possibile di qualità grafica sul mercato e che permette di riprodurre i videogame a una definizione UltraHd con una fluidità di oltre 80 Fps. Ma per raggiungere questo standard ci vuole un pc desktop con componenti molto performanti (compreso un costoso monitor 4K) da diverse migliaia di euro: la sola scheda parte da un prezzo minimo di 2000 euro. Per chi vuole optare per una soluzione più rapida (ma altrettanto costosa), ci sono anche i nuovi laptop, che montano queste schede in versione miniaturizzata.