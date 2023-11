Il console onorario in Algarve, Francesco Berrettini, è Cavaliere della Stella d’Italia: imprenditore e docente di origini marchigiane

Missione consolare in Algarve dell’ambasciatore d'Italia, Carlo Formosa, che ha consegnato l’onorificenza di Cavaliere della Stella d’Italia al console onorario d’Italia in Algarve, Francesco Berrettini, imprenditore e docente di Marketing presso l’Università dell’Algarve.

Originario di Ancona, dove è cresciuto e dove torna ogni anno per trovare la sua famiglia, il console onorario Berrettini è stato insignito del riconoscimento con la seguente motivazione: «Oltre che per il suo contributo alla costruzione di un’efficace rete di cooperazione tra Italia e Portogallo anche al livello delle istituzioni locali e nei settori della tecnologia dell’innovazione, il console onorario Berrettini ha mostrato straordinario impegno nell’assistenza ai nostri connazionali durante la grave emergenza pandemica, non dimenticando che la prima vittima di Covid in Algarve fu proprio un cittadino italiano».