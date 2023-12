PESARO A Pistoia per provare a tornare alla vittoria. Questo è l’obiettivo della Carpegna Prosciutto che oggi alle 19 affronta in Toscana la Estra. Ieri mattina prima dell’ultimo allenamento svolto a Pesaro, coach Maurizio Buscaglia ha fatto il punto della situazione in casa Vuelle alla vigilia della sfida odierna.

La preparazione

«Questa partita è importante perché affrontiamo una squadra che ha fatto buone cose, che è in fiducia e ha una precisa identità. Gioca bene ed è messa bene in campo. Noi dobbiamo giocare per vincere, per portare a casa il risultato e per migliorare la prestazione. La gara a Pistoia è importante. L’arrivo di Andrea Cinciarini è una novità, quindi andremo in campo con qualche piccolo aggiustamento che parte anche dalla sua presenza e che ci permette di continuare il nostro percorso e lavorare in maniera differente, ma al di là di questo dovremo giocare una partita differente come team e squadra, quindi ci sono tanti motivi per cui questa partita è importante».

La Carpegna Prosciutto ha incontrato Pistoia in precampionato, ma come è cambiata nel corso di questi mesi, visto che dopo le quattro sconfitte iniziale la Estra ha vinto sei delle ultime sette gare? «Il precampionato lascia il tempo che trova e ricordo che anche noi sperimentavamo durante le partite. È possibile vincere le ultime sei gare su sette giocate, perché si lavora e si progredisce facendo un piccolo step che può arrivare all’inizio, dopo qualche partita, strada facendo o più avanti, ma la cosa importante per un team e lo staff tecnico è riuscire a compierlo quel piccolo passo. Nel momento in cui Pistoia ha svoltato la sua stagione in un paio di partite, ha poi avuto la fiducia, la solidità e l’entusiasmo per continuare».

L’obiettivo

«Nel nostro caso il primo obiettivo da centrare è la partita in questo momento, e bisogna pensare al fatto di difendere forte, non innervosirsi giocando di squadra e di avere come successo anche nell’ultima partita piccole reazioni come avvenuto dopo qualche break» ha aggiunto Buscaglia. Ci può presentare i giocatori più pericolosi di Pistoia? «Moore è stato l’innesto più importante, perché è il playmaker della squadra ed è un giocatore veloce, intelligente, di capacità, è duro, tosto, passa la palla e gioca sicuramente molto bene nel contesto in cui è inserito. Pistoia mi pare una formazione ben costruita, che gioca con l’entusiasmo di una neopromossa e di chi vive la sfida del campionato. Loro hanno una storia bella, visto che sono andati giù e tornati su ricreando un certo percorso e sicuramente quello che stanno facendo va molto rispettato».

Gli avversari

In casa Estra Pistoia coach Nicola Brienza ha speso parole per Cinciarini. «Mi farà molto piacere rivedere un ragazzo super come Cinciarini che può essere un collante per la squadra, e al tempo stesso avere la capacità di poter incidere come realizzatore, ma soprattutto il classico playmaker che eleva il valore anche dei compagni. I loro americani e il resto della squadra magari avranno 2-3 palloni a testa in più dove potranno essere più pericolosi facendo, pertanto, crescere la qualità dell’attacco di Pesaro. La Vuelle è una buona squadra che, finora, ha alternato prestazione più e meno buone, con un gruppo italiani di livello e gli stranieri con i quali hanno avuto qualche problema in più, ma elementi come Bamforth sono importantissimi per la Serie A. Inoltre, non dimentico che li abbiamo affrontati due volte nella pre-season e, al netto di assenze e inizio preparazione, ci abbiamo comunque sempre perso».