PESARO - Domenica nera per le nostre squadre marchigiane: anche la Vuelle è stata condannata all'ennesima sconfitta dalla Scafati per 79-86. Un match comunque ricco di colpi di scena, dove la formazione ospite è sempre stata sotto per poi dominare nell'ultimo quarto decisivo che ha sancito la sconfitta della Carpegna Prosciutto.