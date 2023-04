Vuelle Pesaro, il ritorno nei playoff la carica per il finale di stagione: il terremoto Varese è un assist fa sfruttare

PESARO La Carpegna Prosciutto rientra in zona playoff. L'assist arriva dal Tribunale federale che ieri, «a seguito del deferimento della Procura federale per atti di frode sportiva e di illecito sportivo», ha applicato alla società Openjobmetis Pallacanestro Varese «la penalizzazione di 16 punti in classifica da scontarsi nell'anno sportivo in corso per non aver ottemperato al pagamento di tutte le obbligazioni nei confronti di tesserati contrariamente a quanto prodotto in sede di ammissione al Campionato di Serie A 2022-23». Il Tribunale federale ha altresì «inibito il Presidente della Società Pallacanestro Varese Marco Vittorelli fino al 13 aprile 2026».

La classifica

La squadra di coach Matt Brase passa così dal 5° posto in classifica (28 punti) all'ultima piazza solitaria con soli 12 punti e ora le servirà un autentico miracolo per restare in Serie A. Il terremoto permette alla Vuelle (nona) di agganciare l'ultimo gradino utile per i playoff. Posizione da difendere e rafforzare domenica quando alle 20 alla Vitrifrigo Arena si misurerà con la Givova Scafati, che attualmente ha un record di 9 vittorie e 16 sconfitte. Dando uno sguardo ai numeri di squadra dei prossimi avversari della Carpegna Prosciutto, la Gevi che rispetto alla partita giocata in Campania è passata da coach Attilio Caja a Stefano Sacripanti è il dodicesimo attacco della serie A con 78,1 punti segnati di media, mentre la Carpegna Prosciutto continua ad essere il terzo attacco del campionato con 84,3. A livello difensivo i prossimi avversari concedono alle formazioni che affrontano 79,6 punti di media, mentre capitan Delfino e compagni sono penultimi con 86,9 e solo Varese concede di più alle avversarie che affronta con 91,4. Nella valutazione totale di squadra Moretti e soci sono settimi con 87,8, di contro la Givova è dodicesima con 82,1. Nei rimbalzi totali la formazione di coach Sacripanti viaggi ad una media di 35,2 conquistati a serata, mentre la Vuelle è ultima assieme a Treviso con soli 33,7 rimbalzi a partita. Anche nei rimbalzi difensivi i ragazzi di coach Repesa assieme a Verona sono ultimi (23,7). La squadra campana invece ne conquista 24,3 a sera. Nei rimbalzi offensivi Scafati è la migliore di tutta la A con 11 di media e la Carpegna Prosciutto invece ne prende 10. Anche negli assist fanno meglio i prossimi avversari con 18,2 di media, che vuole dire terzo posto in graduatoria. Di contro Tambone e compagni viaggiano a 15,9 a sera. Nelle palle recuperate invece va meglio la Carpegna Prosciutto con 7,2 a match contro le 6,6 della Givova. Anche nelle palle perse Kravic e compagni sono tra le squadre che ne perdono di meno con 12,2. Scafati invece ha una media di 12,9.

Le percentuali

Nella graduatoria del plus-minus torna a fare meglio la formazione di coach Sacripanti che è undicesima seguita proprio dalla Carpegna Prosciutto. Nelle percentuali da due punti la Vuelle viaggia con il 52,1 % e Logan e soci sono ultimi complice il 47,7 % di media. Anche nelle conclusioni da tre punti la Carpegna Prosciutto è tra le migliori essendo terza con il 37,7 %, mentre Scafati è settima con il 36,1 %. Nei tiri liberi Rossato e compagni sono i migliori della A con l'80,8 % e la Carpegna Prosciutto è dodicesima con il 74,1 %. Nelle percentuali totali i ragazzi di coach Repesa totalizzano il 46 % e la Givova invece è ultima con il 42 %. Alla luce di questi numeri la Givova non è sicuramente una avversaria da sottovalutare, visto che ha ottenuto anche vittorie prestigiose (Virtus Segafredo e Brindisi).