PESARO Ultimo fine settimana di relax in casa Vuelle Pesaro, prima dell’inizio della nuova stagione agonistica. Intanto prosegue il nostro viaggio all’interno del mercato delle squadre di serie A e si riparte dalla GeVi Napoli che tra l’altro è ancora sul mercato e che come Reggio Emilia per esempio ha cambiato tutta la squadra. Così sono arrivati Lever da Trieste, De Nicolao e Tariq Owens da Varese, il figlio d’arte Ebeling nella passata stagione in A2 con l’Urania Milano.



Gli stranieri

Per gli stranieri Napoli ha pescato dal Besiktas JK l’ex Treviso Michal Sokolowski, mentre dal campionato spagnolo arriva Justin Jaworski e da Londra Tomislav Zubcic. Scafati invece dopo aver confermato due giocatori fondamentali per raggiungere la salvezza nella scorsa stagione, vale a dire David Logan e Kruize Pinkins ha ingaggiato Gentile – figlio dell’ex giocatore Ferdinando e fratello di Stefano diventato capitano a Sassari -, da Udine, poi Mouaha da Cividale del Friuli, Pini da Verona, mentre l’ex Vuelle Gerald Robinson nella scorsa stagione era a Sassari e Demetre Rivers arriva dal campionato turco. Jack Nunge invece è un rookie alla sua prima esperienza come professionista fuori dagli Stati Uniti. Dal campionato svizzero Scafati ha preso Jaizec Lottie.

Gli ex Vuelle

Altra formazione che ha cambiato parecchio è stata Brindisi, che ha pescato Seck da Matelica, ha dato il primo contratto da professionista a Malaventura, figlio dell’ex Vuelle Matteo e poi da Brescia è arrivato Laquintana e da Treviglio Lombardi. Dal campionato lituano arriva Jame Morris. Wendell Mitchell era al Kormend in Ungheria. Poi la squadra pugliese si è affidata a una vecchia conoscenza del nostro campionato come JaJaun Johnson la scorso anno a Gravelines e ha preso un rookie come Nate Laszewski, mentre da Reggio Emilia è arrivato Jeremy Senglin. Anche Treviso è stata molto attiva sul mercato accordandosi con Mezzanotte che era a Brindisi, con l’ex Vuelle Camara proveniente dalla Virtus. Sempre dalla Puglia sono arrivati Ky Bowman e D’Angelo Harris. James Young era al Kolossos Rodi e Deishuan Booker all Hapoel Galil Elion. Dal campionato francese arriva Terry Allen e Pauly Paulicup era a Cipro. Varese dopo essersi accordata con l’ex Vuelle Moretti e con Ulaneo nella scorsa annata a Cento ha ingaggiato dal campionato islandese Vinnie Shahid. Olivier Hanlan arriva dalla Turchia e Gabe Brown e Sean McDermott sono entrambi alla loro prima esperienza in Europa, con il secondo che ha giocato qualche partita anche in Nba.

I debutti

Varese ha poi piazzato il colpo Willie Cauley-Stein con tanti anni Nba alle spalle. Cremona si è accordata con l’ex Vuelle Zanotti prima a Napoli e poi a Torino, mentre da Forlì è arrivato Nathan Adrian e dal Darussafaka Wayne McCullough. Jordan Bone lo scorso anno in D-League ha già esperienze in Europa, a differenza di Grant Golden alla sua prima stagione in Europa. Pistoia come la Vanoli ha confermato diversi giocatori e ha ingaggiato Payton Willis dall’Hapoel Gilboa Galil, Derek Ogbeide lo scorso anno a Rimini. Charlie Moore proviene dalla squadra serba Fmp Belgrado e Ryan Hawkins è per la prima volta in Italia.