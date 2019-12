Vuelle, crisi totale: 10 partite, 10 sconfitte. Destino segnato e a Pesaro esplode la rabbia

PESARO - E adesso sono dieci. Doppia cifra le sconfitte della Victoria Libertas, zero le vittorie. Record di sempre peggiorato relativamente alle sconfitte in avvio di stagione con il crollo davanti al pubblico amico che ha fatto scattare l'ennesima contestazione ma anche la rabbia del presidente Ario Costa. E intanto le dirette concorrenti nella lotta salvezza vincono, la classifica è impietosa e ancora di più lo scenario con una squadra che ha evidenti limiti, troppo velocemente si spegne con una sentenza che se non è scritta adesso è così evidente già da far tanto male. E infatti in parecchi a Pesaro si chiedono se questa squadra, questa società, questa città sarà capace di ripartire...

Ultimo aggiornamento: 12:43

