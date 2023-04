PESARO Da oggi la Carpegna Prosciutto si ritrova in palestra in vista della prossima sfida di campionato contro la GeVi Napoli. La formazione di coach Cesare Pancotto al momento occupa il quattordicesimo posto in classifica a quota 20 punti e ancora non può festeggiare la salvezza matematica. Alla luce del suddetto aspetto i ragazzi di coach Repesa in Campania si troveranno ad affrontare una formazione in salute e carica, dopo la vittoria ottenuta contro la terza forza del campionato che è Tortona, in un ambiente sicuramente torrido, visto che anche nella passata stagione i tifosi della GeVi in un match che per i padroni di casa era ininfluente, sostennero incessantemente la loro squadra per tutti i quaranta minuti di gioco.



L’andata



La società partenopea ha inoltre chiesto di anticipare a sabato 29 aprile alle ore 20.45 così da evitare rischiose sovrapposizioni con i festeggiamenti per lo scudetto del Napoli di domenica 30 aprile. Ieri dopo una riunione in Prefettura la societò ha appreso che «allo stato l’orientamento degli organi competenti per la sicurezza e l’ordine pubblico, sarebbe quello di accettare la richiesta della Gevi Napoli Basket di anticipare a sabato sera la decisiva gara per la salvezza di Campionato di Serie A1 contro Pesaro, solo nel caso in cui la Lega Calcio posticipi a domenica 30 aprile la gara di campionato serie A tra Napoli e Salernitana». In attesa della decisione finale, la vittoria ottenuta domenica scorsa contro Trieste tiene accese le speranze di poter accedere ai playoff con i tufosi pronti a sostenere la squadra. «Credo che quelli contro Trieste, – dice Federico Rossi – siano stati due punti fondamentali per poterci giocare questo finale di stagione con un obiettivo ancora da perseguire. Le due partite da cui è attesa la Carpegna Prosciutto non sono impegni facili, ma io confido nella voglia della squadra di raggiungere i playoff, che andrebbero a mio avviso a coronare una grande stagione, visto che per quanto riguarda la lotta salvezza non siamo mai stati coinvolti, abbiamo giocato la semifinale della Final Eight di coppa Italia e se si riuscirà a centrare la post season sarà un ulteriore traguarda centrato. Comunque a prescindere da come andrà a finire questo gruppo andrà ringraziato, considerato che prima o poi era normale che formazioni meglio attrezzate di noi come Sassari, Brindisi, Venezia, la stessa Brescia facessero vedere il loro valore. Penso che mantenere il quarto posto era onestamente impossibile per le nostre possibilità, ma essere tra le otto sarebbe comunque un bel risultato».



L’impegno



Concorda anche Giovanni Mattioli: «Ci sono ancora due partite e chiedo alla squadra di interpretarle al meglio dando tutto in campo con il massimo impegno. Poi se andremo ai playoff sarà un ulteriore premio alla buona stagione giocata da questa Carpegna Prosciutto. Magari qualche rammarico per qualche sconfitta di troppo nel girone di ritorno può starci, però complessivamente questo gruppo il suo lo sta facendo, alla luce anche dei pesanti infortuni che per qualche mese non hanno permesso a Tambone di giocare, mentre Mazzola da dicembre è fuori per tutta la stagione e anche Delfino ha avuto diversi problemi giocando molte meno partite rispetto alle precedenti due stagioni».