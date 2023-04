Carpegna Prosciutto-Trieste come uno spareggio per agganciare i playoff

PESARO - Playoff si, playoff no. Sfida cruciale quella di oggi contro Trieste (palla a due alla Vitrifrigo Arena alle ore 17): tornare a vincere per fermare la striscia di sconfitte consecutive arrivata a cinque e per muovere la classifica così da tenere vive le speranze di finire tra le prime otto e partecipare al galà dei playoff. E' questo l'obiettivo della Carpegna Prosciutto che alle 17 se la vedrà con la Pallacanestro Trieste.

La ventottesima giornata si gioca tutta oggi e le partite interessanti sono diverse. In chiave salvezza la sfida tra Tezenis Verona e Givova Scafati mette in palio punti pesanti, visto che entrambe le formazioni sono staccate di sole due lunghezze in classifica con i campani a quota 20. La gara tra Virtus e Sassari vedrà affrontarsi due delle migliori formazioni di questo campionato, mentre Brescia che ha gli stessi punti della Vuelle sarà a Reggio Emilia. Trento invece che ha due punti in più della Carpegna Prosciutto giocherà a Brindisi.