PESARO Presentata ieri all’Hotel Baia Flaminia la nuova campagna abbonamenti della Carpegna Prosciutto denominata “Il sesto uomo siete voi” che prenderà il via per i vecchi abbonati e nei posti liberi dal 28 agosto fino all’8 settembre, mentre dall’11 settembre la vendita sarà libera. I possessori dell’abbonamento in Fan Zone 2022-23 non avranno invece diritto di prelazione.

APPROFONDIMENTI BASKET SERIE A1 Ufficializzati i calendari di A1: la Vuelle inizia in trasferta contro Brescia (1 ottobre). Sette giorni dopo ecco Venezia



Il presidente

A fare gli onori di casa ieri è stato il presidente della Carpegna Prosciutto Ario Costa e a tal proposito ha detto. «Per noi questa giornata è sempre particolare, perchè la campagna abbonamenti è uno dei momenti clou della nostra vita. Credo che ci siano diverse novità interessanti per tutti i portafogli. In questo momento dove tutto è un poco rincarato, noi abbiamo diminuito tutti i prezzi del 10 % e crediamo di aver fatto una cosa per voi tifosi, sapendo quando siete insostituibili. Avete dimostrato che con il calore, la vicinanza e tutto quello che insieme abbiamo fatto che si possono raggiungere traguardi impensabili». Poi il presidente del Consorzio Pesaro Basket Franco Arceci ha detto: “L’Amministrazione comunale assieme ad alcuni tifosi ha avviato le pratiche per intitolare l’intero settore K a Marco Piccoli e presto si concluderà questa procedura. Poi l’Amministrazione si metterà d’accordo con tifosi e società su come fare l’inaugurazione. L’obiettivo è quello di riunire la tifoseria tutta nel settore K e anche onorare Marco Piccoli che è stato un tifoso di grande importanza e punto di riferimento per la tifoseria nostra ma anche a livello nazionale e l’intitolazione è giusta per quello che Marco ha dato a squadra e città».

Lo slogan

Federico Benedetti dell’Area commerciale della Vuelle illustra invece il claim della nuova campagna abbonamenti. «Abbiamo scelto una frase semplice ed efficace, come “Il sesto uomo siete voi”, perché tante volte si è detto che il pubblico ha capacità di essere il sesto uomo caricando i giocatori e portandoli alla vittoria come successo in gara 3 dei playoff. Il pubblico non è solo spettatore e si viene alla partita per partecipare in maniera attiva e a tal proposito ad ogni abbonato verrà regalata la sciarpa ufficiale in omaggio e saranno realizzate grazie alla partecipazione del Comune di Pesaro in occasione di Pesaro Capitale della Cultura 2024». Chiusura per il direttore generale della Bcc di Pesaro Paolo Benedetti. «La Banca è stata tra i fondatori del Consorzio e negli anni è cresciuta e da quest’anno interveniamo in maniera importante anche nei confronti del pubblico che merita tanto. A tal proposito si potrà rateizzare l’abbonamento aprendo gratuitamente un conto in Bcc Banca di Pesaro e per ulteriori informazioni basta telefonarci».

Punti vendita e promozioni

Sarà possibile acquistare gli abbonamenti on line su Vivaticket, oppure presso Casa VL in via Togliatti in orario 17-20 dal lunedì al venerdì, ma anche da Prodi Sport in orario 9-12:30 e 16-20 dal lunedì al sabato. Venendo alle promozioni la società ha studiato tre opportunità. La prima è la Family che prevede uno sconto del 10% per ogni membro del nucleo familiare, previa esibizione stato di famiglia. Riconfermata anche l’opzione “Porta un Amico” e così se un vecchio abbonato porta un nuovo abbonato entrambi avranno uno sconto del 10% sull’abbonamento. La novità alla voce promozioni riguarda quella denominata “Sconto Casa VL” che vede coinvolti coloro che fruiscono della alla Piscina A. Facchini e che lo scorso anno avevano l’abbonamento in questa struttura, avranno uno sconto del 10% con in regalo la cuffia Casa VL Per quanto riguarda invece la Fan Zone l’ingresso è riservato agli Under 8 (7 anni compreso) gratuito senza diritto di posto e solo se accompagnato da almeno un adulto del nucleo familiare. Chi ha tra gli 8 e i 14 anni (compreso) avrà tariffa ridotta solo se accompagnato da almeno un adulto del nucleo familiare. Gli adulti possono acquistare un abbonamento in Fan Zone solo se accompagnano i propri figli Under 14 e l’acquisto degli abbonamenti per la Fan Zone può essere fatto solo nei punti vendita fisici. Chi ha conto corrente presso Bcc Banca di Pesaro può pagare l’abbonamento in 3 rate.