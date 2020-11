La Lube perde la testa... Ma nel big match potra sempre ritrovarla

CIVITANOVA - La Cucine Lube sta preparando il match casalingo di sabato pomeriggio contro Verona ed in tutti i giocatori c'è una gran voglia di scendere in campo anche per cancellare lo scivolone interno contro Vibo Valentia. La partita che si disputerà all'Eurosuole Forum sarà valida per la prima giornata del girone di ritorno e, sarà trasmessa in diretta alle 18 su Rai Sport. Magra consolazione visto che si giocherà a porte chiuse. In Superlega intanto sono stati giocati alcuni recuperi. Perugia, vincendo a Milano si è ripresa la vetta della classifica con 24 punti contro i 23 dei civitanovesi ed ora per assegnare il primo posto a fine girone di andata diventa decisivo lo scontro diretto di Perugia, he si giocherà in Umbria ma che ancora non ha ricevuto una data in calendario. Da segnalare nei recuperi anche l'ennesima sconfitta di Trento, in casa contro Vibo Valentia. ora i calabresi sono quarti in classifica, ma hanno una partita in più.

© RIPRODUZIONE RISERVATA