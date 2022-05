La Videx vince l'ultima sfida con Aci Castello ed è promossa in A2

GROTTAZZOLINA - Finalmente la Videx ce l'ha fatta. Dopo un campionato trionfale interrotto dalla pandemia e una beffa in extremis lo scorso anno, la squadra allenata da Massimiliano Ortenzi ha conquistato la promozione in Serie A2. I grottesi hanno battuto nella bella della finale promozione la Sistemia Aci Castello, che aveva vinto gara-1 a Grottazzolina costringendo la Videx ad andare a vincere in Sicilia. Nell'ultima sfida decisiva, senza appello, la Videx ha perso il primo set per 25-23, e poi ha vinto i tre successivi con i punteggi di 25-23, 25-18, 25-18. A salutare il salto nella categoria superiore un Palagrotta gremito da oltre mille tifosi, che non hanno mai fatto mancare il loro apporto alla squadra.

