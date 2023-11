RECANATI Tutte attendono l’esito di Recanatese-Pineto per archiviare definitivamente il 14° turno di un girone B che ha regalato non poche sorprese nell’ultimo weekend. La certezza è una: male che vada questa sera, i giallorossi chiuderanno il turno almeno al sesto posto. Se Pagliari nelle sue dichiarazioni ogni tanto accenna a qualche fobia inerente alle vertigini per l’altitudine, sembra che questa Recanatese riesca a starci molto bene così in alto. E chi l’avrebbe mai detto alla vigilia.



Il valore



Il Monday night delle 20.45 tra marchigiani e abruzzesi è un autentico scontro playoff tra due formazioni che attualmente occupano un quinto e un sesto posto a quota 21 punti. Percorso incredibile fin qui tra due novelline di questo torneo. Recanatese che lo ha conosciuto lo scorso anno, il Pineto invece è una neo promossa da temere, come afferma lo stesso Giovanni Pagliari alla vigilia del match: «È una squadra forte - ha detto il tecnico giallorosso - che in estate ha cambiato tantissimo rispetto allo scorso anno. Ha gli stessi punti nostri, ciò vuol dire che stanno facendo benissimo. Da qui fino a Natale nessuna partita sarà semplice – ha proseguito Pagliari – Cianni ha detto 30 punti a fine girone d’andata? Il direttore fa bei calcoli. Noi dobbiamo giocare e goderci questo percorso partita dopo partita, poi nella sosta natalizia vedremo dove staremo».



L’obiettivo



L’obiettivo è dimenticare in fretta la sconfitta di Ancona. «I ragazzi stanno facendo bene, non è una singola partita a cambiare il corso delle cose. Non ho mai fatto calcoli su nulla, ogni partita è una storia a sé e contro il Pineto proveremo a raccogliere sempre il massimo». I giallorossi hanno svolto la rifinitura solo nel pomeriggio di ieri. Una seduta che ha schiarito per certi versi le idee di Pagliari alla vigilia. Non dovrebbe cambiare nulla sull’asse difensivo, a centrocampo invece potremmo rivedere ancora Lipari esterno con Carpani accanto a Prisco in mediana, mentre a destra Ferretti ha dimostrato di essere in forma e si gioca con Senigagliesi una maglia da titolare. Sbaffo e Melchiorri nessuno li smuove lì davanti. Ancora out Raparo che non ha ancora smaltito l’infortunio alla caviglia. Quello odierno sarà il 17° confronto tra le due squadre. Un bilancio fin qui all’insegna del segno X con 4 vittorie giallorosse, 3 successi per gli abruzzesi e ben 9 pareggi. Recanatese e Pineto si sono incontrate per la prima volta 33 anni fa. Era la stagione 1990/91, i giallorossi si affacciavano da neofiti nell’allora campionato interregionale dopo essere saliti dalla Promozione (ancora non esisteva l’Eccellenza), l’andata a Recanati si concluse sull’1-1 con la rete leopardiana di Miccio. Perfetto equilibrio anche al ritorno sullo 0-0. La stagione seguente il Pineto ebbe la meglio all’andata in casa per 1-0, al ritorno la Recanatese pareggiò in casa 1-1 con la rete su rigore di Polinesi. Dopodiché per vedere nuovamente le due squadre in uno stesso campionato bisogna attendere la stagione 2016/2017 che coincide con il ritorno in D del Pineto che finirà in pianta stabile nel girone F con i leopardiani. Per trovare una prima vittoria a tinte giallorosse bisogna attendere il 6 ottobre 2018 quando al Tubaldi la Recanatese si impose due a zero grazie alle reti di Sivilla e Pera. L’ultimo confronto risale al 27 febbraio del 2022 con vittoria esterna per 1-0 con rete di Minella che sancì la definitiva fuga della Recanatese verso la vittoria del campionato di Serie D.