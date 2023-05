Playoff, ecco le quattro semifinaliste: avanti il Lecco degli ex "marchigiani" Bianconi e Bunino. Ok Pescara, Foggia e Cesena

ANCONA- Conclusi anche i quarti di finale con le gare di ritorno che si sono disputate tutte stasera (31 maggio) alle 20.30. Avanti alla final four le quattro semifinaliste Cesena, Foggia, Pescara e Lecco che hanno superato rispettivamente Vicenza, Crotone, Entella e Pordenone. Solo il Cesena delle teste di serie (seconde classificate più la miglior piazzata delle qualificate) è riuscito a passare avanti. Le semifinali, dove entrerà in gioco anche il Var, si disputeranno 4 e 8 giugno e saranno Pescara-Foggia e Cesena-Lecco, già stabilite. In caso di pareggio, stavolta, si andrà ai tempi supplementari. Finalissima per la Serie B 13 e 18 giugno.

Le sfide

Il Cesena, davanti al pubblico del Manuzzi, è riuscita ad avanzare sul Vicenza mantenendo lo 0-0 che era stato anche il risultato della gara d'andata al Menti.

Super il Foggia di Delio Rossi che, dopo aver vinto 1-0 allo Zaccheria contro il Crotone, ha agguantato in rimonta il pareggio allo Scida. Dal 2-0 per i calabresi griffato Cernigoi-Gigliotti è arrivata la rimonta firmata da Frigerio e Beretta. Impresa del Pescara che va a sbancare 2-3 la tana dell'Entella (andata 2-1 per gli abruzzesi) grazie a Cuppone e Delle Monache. Chiude la remuntada del Lecco degli ex Ancona e Fermana Bianconi e Bunino (1-3) a Pordenone. Ribaltato lo 0-1 dell'andata grazie ai guizzi dello stesso Bunino e Ardizzone uniti ad un'autorete.