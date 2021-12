Anche la Lube nell'intrico dei contagi Covid, Simone Anzani è positivo

CVITANOVA - Anche la Lube Civitanova ha annunciato un contagio Covid nel gruppo squadra, si tratta di Simone Anzani, Domani tutta la squadra verrà sottoposta a verifica con tamponi molecolari e si teme che altri componenti del gruppo squadra possano risultare positivi. Se l'esito dei tamponi confermerà la positività del solo Anzani la squadra campone d'Italia scenderà in campo regolarmente mercoledì sera a Piacenza, se invece il numero dei positivi aumenterà fno a quota 4 la partita con gli emiliani verrà rinviata, intanto nessun problema particolare per Anzani che, come tutta la squadra, ha avviato la procedura di isolamento e quarantena.

