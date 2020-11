Megabox e Balducci sconfitte in coppia, ma Vallefoglia prende un punto

ANCONA - Due sconfitte per le due squadre marchigiane di serie A2 femminile, nella prima giornata di ritorno del girone Est. La Megabox Vallefoglia, che giocava in casa, a Montecchio di Pesaro, si è arresa al tie break al Soverato, che ha vinto il primo set 25-23, prima che le pesaresi ribaltassero il confronto vincendo due set 25-21 e 25-20. Le calabresi però trovavano il colpo di reni per portare l'incontro al tie break vinvcendo il quarto set 25-20 e infine dominavano il set decisivo chiudendo sul 15-9.

La Cbf Balducci Macerata è stata invece sconfitta per 3-1 a Martignacco. La squadra di casa ha vinto di misura i primi due set: 26-24 e 25-22, le maceratesi hanno rialzato la testa nel terzo, vinto 25-18, ma poi si sono fermate a quota 21 nel quarto set, che ha dato i tee punti al Martignacco.

La Megabox, che comunque conquista un punto, resta saldamente nell'alta classifica, la Cbf Balducci invece si allontana dal limite della zona playoff.

© RIPRODUZIONE RISERVATA