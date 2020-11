La Megabox vince anche in Veneto, Balducci ferma per Covid

MONTECCHIO MAGGIORE - Con una prova estremamente positiva, la Megabox Vallefoglia ha conquistato i tre punti sul campo del fanalino di coda Montecchio Maggiore, che pure poteva avanzare a sua scusante il fatto di aver giocato finora solo 7 partite. La Megabox però non ha preso la partita sotto gamba e ha chiuso la pratica in poco più di un'ora con parziali di 25-19, 25-9, 25-23. Alice Pamio (15) è stata la top scorer, ma il peso dell'attacco è stato distribuito molto equamente, con Colzi, Costagli, Bacchi e Kramer, tutte in doppia cifra in quanto a punti realizzati.

Così il tecnico Bonafede: “Queste sono le classiche partite in cui avevamo tutto da perdere, e quindi sono tre punti preziosissimi, per i quali faccio i complimenti alla squadra. L’abbiamo resa noi facile questa partita, giocando due set praticamente perfetti, difendendo e murando tantissimo. Ho visto grande impegno e concentrazione dall’inizio alla fine”.

Sempre in serie A2 femminile, ferma per contagi Covid la Cbf Balducci Macerata, che resta al penultimo posto in classiifca, ma con due partite in meno



