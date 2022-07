Diciassette squadre marchigiane da ottobre al via della Serie B di volley

ANCONA Saranno 17 le squadre marchigiane al via dei prossimi campionati nazionali di Serie B, una in più rispetto alla stagione trascorsa.



In Serie B maschile (126 partecipanti in tutta Italia a caccia di 6 posti disponibili in Serie A3 a fronte di 36 retrocessioni) ci saranno otto protagoniste ‘nostrane’ con due innesti e altrettanti forfait: la neopromossa under 19 dell’Academy Lube e il Volley Potentino subentrato scambiando i titoli con l’altra matricola, la Virtus Fano, invertendo così l’esito agonistico. Non è più rappresentato il territorio pesarese: dopo un ottimo terzo posto, la Montesi ha scelto di abbandonare e ripartire dal team che ha vinto la D. Allo start Ancona, Osimo, Loreto, Castelferretti, Macerata, Porto Potenza e due Civitanovesi.



In Serie B1 femminile La new entry è la Corplast Corridonia, che riporta una piazza storica cavalcando la scia di entusiasmo creata da una promozione meritata. Compagne di viaggio la Pieralisi Jesi di Sabbatini e una Battistelli Termoforgia Castelbellino Moie che dopo due ‘docce fredde’ si è affidata a un tecnico nuovo (Mucciolo). Si corre per una ristretta manciata (5 su 64 squadre) di pass per l’A2 da conquistarsi tramite play-off con 4 retrocessioni per girone.



In Serie B2 femminile l’Apav Calcinelli Lucrezia è l’avamposto settentrionale di una mappa geografica più sbilanciata verso il sud e sei marchigiane. Certo è che l’Energia 4.0 Porto San Giorgio non nasconde ambizioni di risalita, che Torresi e Pagliare si affidino all’esperienza dei tecnici per consolidarsi nella categoria e che la Beauty Effect Polverigi tenti per la prima volta l’avventura. La novità è Monte Urano che ha scambiato i diritti con la Vastes Grottazzolina