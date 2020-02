La Vis Pesaro si cautela in porta dopo l'infortunio di Puggioni: ha firmato Serraiocco

PESARO - Altro portiere in arrivo per la Vis Pesaro dopo l’infortunio di Christian Puggioni, per il quale si teme anche uno stiramento. Si tratta di Federico Serraiocco, classe ‘93, ex Teramo e Brescia, che martedì si è già allenato insieme alla squadra: pronto per lui un contratto che lo legherà ai biancorossi fino al termine della stagione. Una scelta necessaria per i biancorossi visto l’infortunio di Puggioni e la presenza del solo Bianchini e del 2000 Ciacci in rosa. Serraiocco è svincolato e nelle ultime due stagione ha militato tra le fila del Carpi, totalizzando tre presenze tra campionato e Coppa Italia. Nel suo curriculum figurano esperienze anche con Brescia, Vicenza e Teramo, oltre alla militanza nei settori giovanili di Pescara e Chievo. Ultimo aggiornamento: 22:31





