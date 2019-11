La Vis prenota il nuovo portiere: arriva da Genova ed è un fedelissimo della Sampdoria

PESARO - Sarà molto probabilmente Christian Puggioni, 38 anni, genovese ed ex Sampdoria, il nuovo portiere della Vis Pesaro. Superata la concorrenza di Gianluca Curci, il giocatore 38enne ripartirà dalla terza serie. Puggioni vanta più di 300 presenze tra i professionisti (104 in Serie A) ed è una vecchia conoscenza del mondo Sampdoria, ormai profondamente legato a quello pesarese dopo l’accordo di collaborazione iniziato durante l’estate dello scorso anno. E anche da qui può essere arrivato l’aggancio per convincerlo a vestire la maglia biancorossa. Tra un paio di giorni, o al massimo subito dopo il weekend, l’estremo difensore dovrebbe essere a Pesaro per concludere l’accordo.





© RIPRODUZIONE RISERVATA