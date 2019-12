Puggioni della Vis diventa direttore sportivo con lode insieme a Cassano e Lucarelli

PESARO - Prestigioso riconoscimento per Christian Puggioni, approdato alla Vis Pesaro lo scorso 29 novembre. Come riporta telenord.it, l’estremo difensore genovese di 38 anni ha completato con successo il corso per diventare direttore sportivo, ottenendo il punteggio massimo e ricevendo in premio una borsa di studio da parte della Figc per aver redatto una delle tre tesi migliori. Tra i volti noti che hanno superato il corso, spiccano quelli di Antonio Cassano, dell’ex capitano del Parma Alessandro Lucarelli e dell’ex bomber del Chievo Sergio Pellissier, oltre ad alcune vecchie conoscenze della Serie C come Nicola Pozzi, Mattia Serafini e Simone Grillo.





© RIPRODUZIONE RISERVATA