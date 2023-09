SENIGALLIA Vigor, partenza autorevole contro un infido e grintoso avversario. I rossoblù cominciano il campionato di D con una vittoria regolando per 3 a 1 il Termoli dopo un incontro carico di pathos. Partita disegnata in 9 minuti tra 19’ e 28’, con la Vigor che passa due volte. Il Termoli cambia faccia all’intervallo, sfodera un taglio offensivo ancora più audace seppure il match sembri risolversi quando Capezzani mette nel sacco la rete numero tre. Ma i molisani accorciano subito, impedendo al team di Clementi di amministrare un vantaggio comodo. Si trema e si lotta, anche se quasi allo scadere i rossoblù potrebbero arrotondare portandosi sul 4 a 1 se Kerjota non calciasse sul palo un rigore che si era lui stesso procurato. Gemme della partita, le reti di Gambini e Capezzani, esecuzioni meritevoli di altre platee. Assillo, il fatto d’aver mostrato grandi capacità di espressione ma aver sofferto un po’ nel finale. La vittoria, però, pesa. Il Termoli, con in panchina il dt Di Giacomo in luogo di mister Martino squalificato, le prova tutte, inserisce uomini freschi sul davanti ma la Vigor tiene botta anche in retrovia, fatto salvo qualche patema, ma tutto in questa fase ci può stare e il 3 a 1 è legittimo, meritato, non discutibile.



Lo scatto



Dopo uno spavento per una traversa colpita dal Termoli ma a gioco fermo perché la palla era già uscita dopo che Alessandroni aveva intercettato un piazzato di Esposito, Baldini pesca in area Balleello che punta Maiorino e viene messo giù: penalty trasformato da un Kerjota glaciale. Il raddoppio è un gioiello incastonato nella magistrale partita di Gambini, che recupera un pallone e sfodera dai trenta metri una botta strepitosa, appena un palmo sotto l’incrocio. Firmato da Gambini il gol fa storia a Senigallia, l’avesse segnato Messi a quest’ora farebbe il giro del web. Non meno preziosa la terza rete, con Capezzani che scavalca l’uomo con una giocata magistrale e infila morbidamente l’estremo difensore termolese. Peccato che Esposito accorci le distanze appena un minuto dopo. La Vigor stringe i denti, potrebbe fare il quarto di nuovo dal dischetto ma Kerjota eccede in precisione e incoccia il montante. Forse sarebbe stata punizione troppo severa per un Termoli pugnace, ma i tre punti rossoblù non fanno una grinza.



Vigor - Termoli 3-1

VIGOR (4-3-1-2): Alessandroni 6.5; Scheffer 6.5 (17’ st Mancini sv), cheffer 6.5 (17’ st Mancini sv), Marini 7, Magi Galluzzi 7, Bucari 7; Pierpaoli 6.5 (27’ st Tomba sv), Gambini 7 (1’ st Capezzani 7), Bartolini 6.5 (17’ st Casagrande sv); Baldini 7; Kerjota 7, Balleello 7 (40’ st Vrioni sv), all. Clementi.

TERMOLI (4-3-3): Lombardo 6 (1’ st Marra 6); Garzia 6, Caiazza 6, Sicignano 6 (12’ st Corcione 6.5), Maiorino 6; Rodriguez 6 (1’ st Vitiello 6), Scoppa 6.5, Grossi 6 (31’ Bentos 6); Esposito 7.5 (31’ st Hutsol sv), Hernandez 6.5, Gabrielli 6, all. Martino 6.5 (in panchina Di Giacomo).

ARBITRO: Morello di Tivoli.

RETI: 19’ Kerjota (rig.), 28’ Gambini, 20’ st Capezzani, 21’ st Esposito.

NOTE: spettatori 1.300 circa, ammoniti Maiorino, Gambini, Esposito, Sicignano