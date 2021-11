Vigor a Grottammare, Fossombrone-Atletico Ascoli e Marina-Sangiustese valgono già molto

ANCONA - L’undicesima giornata d’Eccellenza, in programma alle 14.30, riserva alla capolista Vigor Senigallia la sfida in casa del Grottammare alle prese con una classifica deficitaria. A digiuno di successi da tre partite, la vice capolista Marina affronta invece la Sangiustese in forma smagliante: 10 punti nelle ultime 4 gare. Insegue rivincite la Jesina che affronta il Valdichienti del nuovo allenatore Bolzan, subentrato in settimana all’esonerato Marinelli. Mette in palio un posto sul podio Fossombrone-Atletico Ascoli, mentre l’Atletico Gallo, in serie positiva da nove giornate, brama un acuto sul terreno del Montefano. L’Urbania progetta l’exploit a Servigliano, mentre altri passi falsi non sono più consentiti all’Urbino, sempre sconfitto al Montefeltro, che incrocia la Biagio Nazzaro, mai vittoriosa fuori casa. Alle ore 15 l’Azzurra Colli progetta il riscatto contro il Fabriano Cerreto.

ECCELLENZA 11ª giornata (ore 14.30)

Azzurra Colli-Fabriano Cerreto

Fossombrone-Atletico Ascoli

Grottammare-Vigor Senigallia

Jesina-Valdichienti

Marina-Sangiustese

Montefano-Atletico Gallo

Servigliano-Urbania

Urbino-Biagio Nazzaro

Riposa: Porto Sant’Elpidio

CLASSIFICA

Vigor Senigallia 22

Marina 19

Fossombrone 18

Atletico Ascoli 17

Jesina 15

Azzurra Colli 15

Atletico Gallo 15

Sangiustese 15

Urbania 15

Porto Sant’Elpidio 14

Montefano 12

Valdichienti 11

Biagio Nazzaro 10

Grottammare 8

Fabriano Cerreto 6

Urbino 3

Servigliano 1

PROSSIMO TURNO 12ª giornata (domenica 28 ore 14.30)

Atletico Ascoli-Marina

Atletico Gallo-Fossombrone

Biagio Nazzaro-Azzurra Colli

Fabriano Cerreto-Jesina

Sangiustese-Urbino

Urbania-Montefano

Valdichienti-Grottammare

Vigor Senigallia-Porto Sant’Elpidio

Riposa: Servigliano

© RIPRODUZIONE RISERVATA